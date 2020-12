SG Gutenacker/Holzappel/Eppenrod

SG Dahlheim/Prath (So., 15 Uhr, in Eppenrod): Im Kräftemessen zweier noch ungeschlagener Teams gilt es für den Gast von den Loreleyhöhen im Unterwesterwald den 2:0-Erfolg im benachbarten Gückingen zu bestätigen. Bei der neu gebildeten SG 2020 greifen recht schnell viele Rädchen ineinander. Nun gilt es für die Schützlinge von Mike Döblitz, die Euphorie weiter mitzunehmen, um im Dezember die Tickets für die Meisterrunde in der Tasche zu haben.