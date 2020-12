Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 10:19 Uhr

Alfa Romeo veranstaltet „Pista und Piloti“ am 11. Oktober Zum 110. Geburtstag der Marke Alfa Romeo findet auf dem Testgelände in Pferdsfeld eine zweitägige Veranstaltung des Automobilherstellers statt. Diese wird am Sonntag, 11.

Oktober, die Tradition der alten Flugplatzrennen fortführen, und gut 150 Sport- und Rennwagen werden auf der 1750 Meter langen Strecke im Osten der Startbahn Demonstrationsläufe machen. Aufgrund von Corona wird die Veranstaltung ohne Zuschauer stattfinden. In Abstimmung mit einem Fachbüro und der Gewerbeaufsicht der SGD werden an diesem Tag auch Schallmessungen in den angrenzenden Ortschaften ausgeführt, um die Wirkung der neuen Schallschutzwand zu überprüfen.