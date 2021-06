Plus

Alexis Weidenbach trägt weiterhin das rot-weiße Trikot

Als Alexis Weidenbach im Winter 2016/17 von der Spvgg Burgbrohl zu den TuS Rot-Weiß Koblenz wechselte, hätte er wohl kaum daran gedacht, dass er schon zweieinhalb Jahre später auf dem Oberwerth in der Regionalliga Südwest Fußball spielt und sich vier Jahre später für erste Länderspiel-Einsätze in der Nationalmannschaft der Dominikanischen Republik empfohlen hat. Rot-Weiß und der Defensivstratege haben sich seitdem im Parallelgang weiterentwickelt. Aus Weidenbach wurde eine zuverlässige Stütze, die in der vierthöchsten deutschen Spielklasse ihren Mann steht.