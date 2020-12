Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 19:18 Uhr

Die neuen Fälle sind in den Verbandsgemeinden Diez, Aar-Einrich und Loreley. Alle 27 Personen sind isoliert. Die Kontaktermittlungen laufen. An der Fieberambulanz in Gemmerich wurden am Mittwoch 75 Tests durchgeführt. Verdachtsfälle sind an das Kreisgesundheitsamt zu melden: E-Mail infektionsschutz@rhein-lahn.rlp.de, Telefon 02603/972.555.