Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 08:55 Uhr

Aktuelle Corona-Zahlen – Ambulanz zieht nicht um

Die Kreisverwaltung MYK hat am Montag 29 neue positiv auf das Coronavirus getestete Personen und zwölf Genesene in Koblenz und Kreis MYK. Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit derzeit bei 311: 187 im Kreis MYK und 124 in der Stadt Koblenz. Die Zahlen aller aktiven Corona-Fälle sowie in Klammern die neu positiv Getesteten (+) und Genesenen (-) stellen sich wie folgt dar: Stadt Andernach 24 (+5/-1), Stadt Bendorf 21 (+2/-4), Stadt Koblenz 124 (+8/-4), Stadt Mayen 11 (+4/-2), VG Maifeld 23 (+4/-0), VG Mendig 2 (+0/-0), VG Pellenz 5 (+0/-0), VG Rhein-Mosel 38 (+4/-0), VG Vallendar 17 (+1/-0), VG Vordereifel 8 (+1/-0), VG Weißenthurm 38 (+0/-1). Insgesamt sind von 1223 Personen aus Stadt und Kreis, bei denen das Coronavirus bislang nachgewiesen wurde, 872 Menschen genesen. Es gibt 38 Todesfälle zu beklagen, 17 im Landkreis und 21 in Koblenz. Der Sieben-Tage-Wert (pro 100.000 Einwohner) liegt für den Kreis MYK bei 38,2, für die Stadt Koblenz bei 60,5.