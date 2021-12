Aktuelle Corona-Zahlen: 73 neue Fälle registriert

Insgesamt gab es bislang 13.216 bestätigte Fälle (plus 73 zum Vortag). Die Inzidenz beträgt 137,6. Neue positive Fälle gibt es in der Astrid-Lindgren-Schule Limburg und in der Herzenbergschule Hadamar. Eine Quarantäne musste in der Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn angeordnet werden. 828 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. 302 Personen sind leider in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.