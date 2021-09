Aktuell RL201 OB.Wahl Nachklapp-BZ

Viele enttäuschte Gesichter gab es am Sonntag in der Stadthalle zu sehen: Die unterlegenen Kandidaten (von links) Marcel Will und Thomas Becher gratulieren dem Wahlsieger Lennart Siefert. Derweil konnte man (Mitte, von links) Reiner Burkard und Johannes Lauer ihre Fassungslosigkeit im Gesicht ansehen. Genau wie bei den Sozialdemokraten (rechtes Foto, Fraktionschefin Gabi Laschet-Einig im Gespräch mit Vize Richard von Eyß).