AKTUELL H104-Grube Andreas AUFMACHER-BZ

Knapp fünfzig Jahre nach der Stilllegung trafen sich im Frühjahr 1980 ehemalige Bergleute der Grube St. Andreas am heute als landwirtschaftlich genutzten Anwesen des Maschinenhauses zu einem Erinnerungsfoto. Im Bild von links: Wilhelm Krieger, Gustav Krämer, Daniel Quarz, August Maus und Otto Geilhausen. Foto rechts: „Letzte Einfahrt“ in den St. Andreas im Oktober 1983 mit einem an einem Kranwagen hängenden Sicherheitskorb. Es ging 30 Meter in die Tiefe. Anschließend wurde der Schacht für immer verschlossen. Fotos: Archiv Rolf-Dieter Rötzel