Gabi Laschet-Einig hat in den vergangenen fünf Jahren mit ihren Kolleginnen und Kollegen immer wieder Workshops, Fachtagungen und Vorträge zum Thema Familienvielfalt organisiert. Auch jetzt gibt es mehrere Aktionen zum internationalen Tag gegen Diskriminierung nichtheterosexueller Menschen.

17. Mai IDAHOBIT: Es werden Regenbogenflaggen im Jukz Lahnstein und dem Haus der Familie in Katzenelnbogen aus dem Fenster hängen.

18. Mai Diversity Day: Das Jobcenter Rhein-Lahn in Bad Ems lässt zum Diversity-Tag und zum Abschluss der Spendenlaufaktion mit dem Netzwerk Betriebliches Gesundheitsmanagement ebenfalls die Regenbogenflagge wehen.

28. Mai Filmabend: Das Haus der Familie in Katzenelnbogen zeigt den Film „Love Simon“ mit anschließender Diskussionsrunde.

17. Juni Veranstaltung: Das Haus der Familie in Katzenelnbogen lädt unter dem Titel „Anders und doch völlig normal – Familien in all ihrer Vielfalt erleben“ alle Interessierten ein.