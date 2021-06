Aktionäre erhalten deutlich höhere Dividende im Vergleich zum Vorjahr

Auch die Aktionäre der Leifheit AG profitieren von der guten Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. In der ordentlichen Hauptversammlung, die wegen Corona erneut in virtueller Form stattfand, unterstützten die Stimmberechtigten mit großer Mehrheit den Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats, eine Dividende von 1,05 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2020 auszuschütten. Damit wurden insgesamt 10 Millionen Euro an die Anteilseigner ausgezahlt.