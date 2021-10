Aktienkurs der Simona AG zeigt steil nach oben: In einem Jahr fast verdoppelt

Die ordentliche Hauptversammlung der Simona AG beschloss am 2. Juni in ihrer virtuellen Sitzung, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 15,5 Millionen Euro, eingeteilt in 600.000 Stückaktien, im Verhältnis 1:10 neu einzuteilen. Man versprach sich davon eine Intensivierung des Handels.