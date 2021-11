A:J102 Villa Musica Oberwesel-BZ

In Laufersweiler erinnerte die Stiftung Villa Musica konzertant an jüdische Komponisten, die in der Zeit des Nationalsozialismus getötet oder vertrieben wurden (siehe Zusatztext). Für das Konzert war der Geiger Giora Schmidt aus New York angereist und spielte mit Stipendiaten der Landesstiftung.