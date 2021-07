Plus

In Ahrweiler ist Schützenfestwoche, und in der Stadt flattern schon seit Sonntag die rot-weißen Fahnen mit dem Ahrweiler Stadtwappen. „Die Fahnen zu sehen, das war schön. Es zeigt uns, dass die Menschen weiterhin mit Herzblut dabei sind“, freut sich Jürgen Knieps, Hauptmann der St.-Sebastianus-Bürgerschützen. Denn auch in diesem Jahr ist – wegen der Corona-Pandemie – nichts mit Vogelschießen, Parade, Prozession, und auch der alle drei Jahre stattfindende Trinkzug fällt aus.