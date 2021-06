Plus

Am Wochenende beginnt die Tennis-Medenrunde 2021 – und die Lust aufs Spielen scheint groß zu sein. Nachdem im vergangenen Jahr noch viele Mannschaften das Angebot des Verbandes genutzt haben, folgenlos nicht melden zu können, hält sich diesmal die Zahl der Nicht-Meldungen in überschaubaren Grenzen. So sind für diesen Sommer in insgesamt 63 Klassen Mannschaften aus dem Kreis Ahrweiler vertreten, was dem Niveau der Vor-Corona-Jahre entspricht.