Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 16:22 Uhr

Ärztin sieht in Schnelltests die Zukunft Die stellvertretende Leiter des Kreisgesundheitsamtes, Dr. Petra Hoppe, ging in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses auch auf das Thema Tests ein. Die PCR-Tests, die allgemein am bekanntesten sind, seien sehr genau, wenn sie ordentlich durchgeführt werden.