Rheinland-Pfalz

Die Vorbereitung für die Impfzentren in Rheinland-Pfalz läuft auf Hochtouren, doch in den Kommunen stellt sich zunehmend die Frage, wer dort impft: Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) äußerte nun die Sorge, es könnte zu Beginn der Impfungen an Ärzten fehlen. Bis zu 36 Impfzentren plant das Land insgesamt, bei der Vorstellung des Standorts für das Mainzer Impfzentrum sagte Ebling, hier würden bei Vollbetrieb acht bis zehn Ärzte pro Tag benötigt.