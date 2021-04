Ärgernis: Wildcamper am Denkmal hinterlassen oft Müll

In der Gemeinderatssitzung, die wegen der Ausgangssperre ab 21 Uhr pünktlich beendet wurde, kam eine besondere Problemstelle zur Sprache. Dies ist der Parkplatz am Ortsrand von Börfink in der Nähe des Traunbachs und des Nationalparkdenkmals. Ratsmitglied Wolfgang Weis erklärte zur dortigen Situation: „Bei gutem Wetter campen dort täglich Bürger von der Mosel, aus dem Saarland oder teilweise von noch weiter weg.