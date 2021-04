Achtung: E-Mail-Benachrichtigung zum Impftermin landet ab und zu im Spam-Ordner

Bei einer RZ-Leserin ist es noch einmal gut gegangen: Ihre Benachrichtigung für ihren Impftermin am nächsten Tag war in ihrem E-Mail-Spam-Ordner gelandet. In den schaut sie nur selten. „Stellen Sie sich vor, ich hätte die E-Mail einige Tage später entdeckt“, sagt sie.