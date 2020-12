Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 14:31 Uhr

Das Forstamt Koblenz bietet zusammen mit Dieter Monsieur Waldbaden am Kühkopf an. Die Gruppe schlendert drei Stunden durch den Wald, angeleitet von dem zertifizierten Kursleiter, der zu Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen einlädt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Treffpunkt: Parkplatz am Waldgasthaus Kühkopf, Teilnahme: 20 Euro, Termine: Sonntag, 28. Juni, 12. Juli, 23. August, 13. September, 11. Oktober, jeweils 14 bis 17 Uhr. Anmeldung per E-Mail an veranstaltungen.fa- koblenz@wald-rlp.de oder dieter.monsieur@t-online.de