Abwechslungsreiche Fauna im und am Fischbach Im Fischbach gibt es zahlreiche Kleinfischarten wie Stichlinge, Gründlinge und Bitterlinge. Auch das Bachneunauge als geschützte Art ist präsent. Außerdem tummeln sich dort Bachforellen.

Besonderheiten bei den Vögeln: Der Eisvogel lässt sich häufig sehen, auch der Graureiher ist oft Gast an Fischbach und Weiher. In jüngster Zeit schaut immer wieder mal ein Silberreiher vorbei, in den Wintermonaten auch der Kormoran . Ansonsten trifft man dort die heimischen Singvögel an. „In den Wiesen entlang des Fischbachs sind die Wildschweine aktiv, außerdem bekommen wir auch mal Besuch vom Fuchs “, erklärt ASV-Vorsitzender Norbert Conradt.