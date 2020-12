Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 17:43 Uhr

Abwahl: Mang erhält jahrelang Bezüge

Wenn Mang am 20. August abgewählt wird, erhält er nach Auskunft der Stadt noch bis Ende November sein volles Gehalt – was angesichts seiner Besoldungsgruppe an die 9000 Euro wären. Danach bekommt er bis zum Ablauf seiner eigentlichen Amtszeit (rund fünf Jahre) knapp 72 Prozent seines Bürgermeistersolds.