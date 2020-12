Maria Laach

Geschossen wird hinter den Klostermauern der Abtei Maria Laach. Die Schützen sind mit Bogen und Pfeil gekommen. Nicht aber, um eine Zielscheibe zu treffen und möglichst viele Punkte zu sammeln. Sie schießen, um den Stress loszulassen. „Im Fokus steht, dass die Menschen zur Ruhe kommen. Sie können ganz bei sich sein und weit weg von dem, was uns tagtäglich um die Ohren fliegt“, sagt Seminarleiter Martin Scholz, der „Meditatives Bogenschießen“ in etlichen Klöstern in Deutschland anbietet.