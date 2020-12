Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 11:02 Uhr

Abogutscheine auf das neue Abo anrechnen lassen

Hinter den Kulissen läuft im Theater derzeit unter anderem auch der Umtausch von wegen der Corona-Pandemie abgesagten Vorstellungen. In diesem Zusammenhang sind Inhaber von Abonnements besonders betroffen, da diese ja in der Regel den ganzen Spielplan erleben und so wenig zusätzliche Umtauschmöglichkeiten haben.