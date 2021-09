Abgeordnetenprofil auf bundestag.de Alphabetisch einsortiert zwischen seinen künftigen Fraktionskollegen Dr. Karamba Diaby und Patrick Diebold, aber noch ohne Foto: Ein provisorisches Abgeordnetenprofil für Martin Diedenhofen gibt es bereits auf www.bundestag.de. Auch eine Adresse: Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin.

Ansonsten sind die hinterlegten Daten einen Tag nach der Wahl erwartbar spärlich. „Geboren am 5. Februar 1995 in Bad Honnef“ und „gewählt über Landesliste“ ist bis dato lediglich zu erfahren über den Parlamentsneuling aus Erpel. Diedenhofen dürfte mit 26 übrigens zu den jüngsten Abgeordneten im Parlament zählen. In der nun abgelaufenen Legislaturperiode war der jüngste Parlamentarier laut Kürschner-Volkshandbuch übrigens Roman Müller-Böhm von der FDP (geboren am 12. Dezember 1992), knapp gefolgt vom prominenten CDU-Mann Philipp Amthor (geboren am 10. November 1992).