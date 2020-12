Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 17:25 Uhr

Mehr als 8,5 Millionen Kinder konnten sich in den vergangenen Jahren über ein Geschenkpaket von „Weihnachten im Schuhkarton“ aus dem deutschsprachigen Raum freuen.

Sammelpunkte/Abgabestellen sind bei: Tina Walter, Fraukircher Weg 26 in Kottenheim. Die Abgabe dort ist bei an allen Tagen rund um die Uhr in eine bereitgestellte Kiste vor der Garage möglich.

Im Team von Tina Walter befinden sich auch weitere Abgabestellen. Dies sind im Einzelnen: Heike Szczerbowski, Glitzerdings Mode, Bahnstraße 46 in Mendig, Sonja Hickmann, St.-Florian-Straße 12 in Polch sowie Steffi Adolph, Netterweg 5 in Hausten.