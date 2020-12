Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 20:57 Uhr

Abfallbilanz fällt positiv aus Mit einem Plus von gut 209.500 Euro hat der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises das Wirtschaftsjahr 2019 abgeschlossen (die RZ berichtete). Jetzt hat der Kreistag diese Bilanz gebilligt und beschlossen, den Jahresgewinn den Allgemeinen Rücklagen zuzuführen. Werner Schumacher, AWB-Werkleiter, hatte dem Gremium zuvor den Abschluss erklärt.