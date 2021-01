„Abdeckerei“ ging im Jahr 1921 in Betrieb: Zu Beginn vier Landkreise angeschlossen Mit dem Ende der Sandersmühle endet auch administrativ eine Ära, die vor 100 Jahren begann. Von einer „Kadaver-Vernichtungsanlage“ war im November 1920 die Rede, als erstmals im Aar-Boten von der Absicht die Rede war, in der Sandersmühle das einzurichten, was heute Tierkörperbeseitigungsanlage heißt. Überschrieben war die Meldung seinerzeit bereits mit dem lange gebräuchlichen Begriff „Abdeckerei“.

Johann Schwender hatte als Unternehmer den Antrag auf Genehmigung der „Kadaver-Vernichtungsanlage“ gestellt, die im Juli 1921 in Betrieb ging. Für mögliche Beschwerden war das Landratsamt in Diez die erste Adresse, Beschreibungen und Zeichnungen mussten schon vor einem Jahrhundert öffentlich ausgelegt werden. Damals waren vier Landkreise angeschlossen: Untertaunus, Rheingau, Unterlahn und St. Goarshausen; interkommunale Zusammenarbeit hat also Tradition. ths