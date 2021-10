Plus

Wer in die Ordensgemeinschaft der Schwestern zum Heiligen Geist aufgenommen werden möchte, der macht erst einmal eine Art Praktikum, Postulat genannt. In dieser Probezeit lernt die Postulantin das Klosterleben in der Gemeinschaft kennen, und beide Seiten prüfen, ob sich die Anwärterin für das Ordensleben eignet. Die anschließende Aufnahme ins Noviziat wird klein mit den Schwestern gefeiert, und die Novizin erhält ihr Ordenskleid und ihren Schwesternnamen.