Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 16:08 Uhr

1. Spieltag: SG Vettelschoß/St. Katharinen – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (in Vettelschoß), SG Horressen-Elgendorf – SG Niederbreitbach/Waldbreitbach (beide Fr., 20 Uhr), HSV Neuwied – SV Roßbach/Verscheid, SG Meudt – SV Ataspor Unkel, SG Nauort – SG DJK Neustadt-Fernthal, SG Grenzbachtal Roßbach/Mündersbach/ Marienhausen/Wienau – SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach (in Roßbach/Westerwaldkreis – alle So., 15 Uhr), VfL Oberbieber – TuS Asbach (So., 17 Uhr).