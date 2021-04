Die Anzahl der aktiven Fälle bezifferte das Gesundheitsamt des Westerwaldkreises auf 485; 279 aktive Mutationsfälle wurden für den Kreis genannt. Aktuell mitgeteilt wurde auch, dass ein 88-jähriger Mann aus der VG Rennerod infolge von Corona verstorben ist.

An der Anne-Frank-Realschule plus in Montabaur ist nach einer zweiten Testung eine bestehende Quarantäne aufgehoben worden. Erste Corona-Tests sind an der Wilhelm-Albrecht-Schule in Höhn, in der Kita Sonnenschein in Selters sowie der Mündersbacher Kita Pusteblume vorgenommen worden.