79 Schüler verabschieden sich im Jahrgang 2022 als Abiturienten des HJG
Marvin-Lee Augustin, Berivan Basmeydan, Frederik-Vincent Baustert, Jeannine-Maria Berg, Noah Brück, Giulia Castronovo, Esma Ciftci, Moritz Crummenauer, Til Crummenauer, Katharina Dapper, Emily Dickes, André Dieterich, Jakob Dietrich, Delia Dinges, Alexander Drachenberg, Maja-Pauline Ehmke, Hannah Eisenhauer, Tristan Flach, Jan-Niklas Gerigk, Mascha Gewehr-Neuls, Philine Gilles, Elias Gramm, Laura Gregori, Hannah Grünewald, Marie-Luise Haackmann, Sarah Heidrich, Sarah Hein, Emilia Hilgert, Shirley Hoffmann, Luis Hofrath, Hanna Huhn, Kim-Sophie Illing, Justine Jakoby, Selina-Elara Josten, Eva Klasen, Jonatan Keim, Celina Keßler-Lücking, Isabel Klein, Chiara Klekotka, Luisa Klockner, Frieder Koepsel, Darius Kohn, Marie Krage, Tamara Kreutz, Oliver Kreyer, Kathleen Kuske, Karl-Christian Kuss, Jessica Lang, Jana Lenke, Anna Liesenfeld, Ian-Niklas Long, Carin Makarevic, Quintin McCray, Lily Meurer, Luis Müller, Hanna Nagelschmitt, Cecile Neu, Leonie Neuhäuser, Leon Nick, Christine Ohlrogge, Can Öztaskin, Annika Pries, Lea Rockenbach, Julia Rössel, Annika Sabel, Niklas Scheja, Quinn-Maximilian Scherer, Lena Schneider, Xenia Schulz, Katharina Schweigert, Yannik Stark, Lucas Steuer, Celina Marie Stock, Alina Stremel, Jana Ströher, Amanda Stürz, Nele Tatsch, Leonie Tonkel und Fynn Werthes