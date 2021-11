75 neue Corona-Fälle seit Sonntag: Inzidenz steigt auf 244,8

75 Corona-Neuinfektionen am Montag lassen die Zahl der im Pandemieverlauf positiv auf eine Infektion getesteten Personen im Kreis Altenkirchen auf 6787 anwachsen. Kreisweit sind aktuell 756 Personen positiv getestet, 11 davon werden stationär behandelt. Dabei ist das Infektionsgeschehen weiterhin breit gestreut. Als geheilt gelten 5925 Personen, 106 Frauen und Männer sind an oder mit Covid-19 gestorben.

Gemäß Landesuntersuchungsamt zeigen die Leitindikatoren den Landkreis Altenkirchen nun in Warnstufe 2. Die Sieben-Tage-Inzidenz an Sieg und Wied ist von 219,2 auf 244,8 gestiegen. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 2,8 – nach 2,2 am Sonntag. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steigt von 6,29 auf 6,54 Prozent.

Überblick aller bisherigen Infektionen nach Verbandsgemeinden: