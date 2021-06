7:1 – wie im WM-Halbfinale gegen Brasilien

Das 7:1 gegen Lettland war der höchste Erfolg von Joachim Löw mit der deutschen Fußball-Nationalelf in einem Test-Länderspiel. Löws höchster Sieg in 15 Jahren als Bundestrainer war ein 13:0 gegen San Marino in der Qualifikation für die EM 2008. Die Top Ten der höchsten Löw-Siege: