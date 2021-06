Plus

Laut dem Deutschen Apothekerverband sind in der Bundesrepublik mehr als 13.000 der knapp 19.000 Apotheken für die Digitalisierung von Impfnachweisen gelistet. Hier heißt es vonseiten des Verbandes, dass bis 11 Uhr am Montagvormittag 140.000 Zertifikate ausgestellt worden seien. Auch zahlreiche Apotheken in Rheinland-Pfalz haben am Montag begonnen, digitale Impfzertifikate auszustellen.