Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 16:30 Uhr

„66 Minuten Theater Adventures“ in Neuwied

Seit 2015 bietet die Theatergruppe Chamäleon in der Kulturkuppel in Neuwied spannende Live-Escape-Spiele an. Mit ihren aufwendig inszenierten Räumen erhalten sie regelmäßig Topbewertungen bei Trip-Advisor, Google und Facebook. Die Mission „Geldrausch“ schaffte es sogar auf Platz fünf der Top-10-Escape-Spiele 2019 von „Escape Maniac“.