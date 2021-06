64 Prozent erwarten die nächste Niederlage

Der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft hat den deutschen Fans nicht gerade Mut gemacht für den weiteren Verlauf des Turniers. Das geht auch unseren Lesern so. In einer Abstimmung auf www.rhein-zeitung.de glauben 64 Prozent der Teilnehmer, dass es auch gegen Portugal am heutigen Samstag eine Niederlage für Thomas Müller und Co.