63,7 Kilometer Straße werden mit Kehrmaschine befahren

Nach Erhebung der Verwaltung werden in Nassau insgesamt 63,7 Kilometer Straße vom Bauhof mit der Kehrmaschine befahren. Weil ein Teil davon mehrfach wöchentlich gereinigt wird, summiert sich die Länge der in diesem Zeitraum befahrenen Straßen auf fast 103 Kilometer. So kommen jährlich rund 5500 Kilometer zusammen.