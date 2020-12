Für eine Wiederaufnahme der Ermittlungen wegen des Verdachts eines Kindesmissbrauchs in der Koblenzer Kita haben am Samstag nach Polizeiangaben rund 50 Männer, Frauen und Kinder in der Koblenzer Innenstadt demonstriert. Zu der Kundgebung auf dem Reichenspergerplatz hatte eine 32-jährige Frankfurterin aufgerufen, die, wie sie gegenüber unserer Zeitung betonte, keiner Organisation angehöre und privat von den Ermittlungen wegen eines angeblichen Kindesmissbrauchs in der Kita auf der Pfaffendorfer Höhe erfahren habe. Bei der Kundgebung waren die Mutter des Kindes sowie der Vater, der sich ebenfalls mit einem Video im Netz zu Wort gemeldet hatte, jedoch nicht anwesend.