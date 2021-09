Plus

Die Stadt Sinzig erhält 42 Tiny-Houses, in denen rund 90 Menschen untergebracht werden können. Wie Bürgermeister Andreas Geron in der Sitzung des Sinziger Stadtrats informierte, soll ein Teil der Häuser in der Kernstadt auf dem Grundstück neben TÜV aufgestellt werden, der andere Teil kommt in den Kurpark nach Bad Bodendorf. Die erforderlichen Gespräche mit dem dortigen Eigentümer seien erfolgreich gewesen, meinte Geron.