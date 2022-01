40 Wanderwege führen zu den Heimatspuren in der Eifel Bei den Heimatspuren handelt es sich um 40 Rundwanderwege mit Längen zwischen 2,4 und 29,1 Kilometern. Sie führen um kleine Ortschaften oder durch ihre Straßen und Gassen, hinauf zu tollen Aussichten oder hinab in verwunschene Flusstäler. Sie tragen Namen wie Spazierweg Elfengrotte, Wald-Wohlfühl-Weg, Kurschattensteig, Maareglück, Wasserfall-Erlebnisroute, Pfad der Artenvielfalt oder Großer Dauner.

Die Broschüre „Heimatspuren“ gibt es im Internet unter www.gesundland -vulkaneifel.de, oder sie kann für drei Euro in der Tourist-Information in Daun, Leopoldstraße 9a, erworben oder auch zuzüglich Versandkosten per E-Mail über info@gesund land -vulkaneifel.de bestellt werden.