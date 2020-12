Der Golfplatz in Bad Neuenahr feiert 2020 seinen 40. Geburtstag. Schon in den 1960er-Jahren dachte der Stadtrat von Bad Neuenahr darüber nach, mit einem Golfplatz das Kurangebot der Stadt zu ergänzen. Von dieser Idee bis zur Einweihung der 18-Loch-Meisterschaftsanlage am 22. Juni 1982 und der damit verbundenen Vollendung der Anlage war es jedoch noch ein weiter Weg.