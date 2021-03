40 ausgebildete Lehrkräfte, 15 Außenstellen

Die Kreismusikschule Altenkirchen unterhält neben der Geschäftsstelle in Altenkirchen 15 Außenstellen im Kreisgebiet und erteilt in jeder der sechs Verbandsgemeinden Unterricht. Jährlich werden zwischen 1200 und 1500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene von rund 40 gut ausgebildeten Lehrkräften betreut. Die Musikschule bietet fast alle wichtigen Instrumente und Gesang an.