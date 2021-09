Plus

Von den 21.941 Wahlberechtigten in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler mit ihren acht Stadtteilen haben am Sonntag 3591 Bürger ihre Stimmen in den beiden provisorischen Wahlzelten auf dem Mosesparkplatz in Bad Neuenahr und dem Aldi-Parkplatz in Ahrweiler abgegeben. Durch die direkte Urnenwahl ist die Wahlbeteiligung in der Kreisstadt, die nach der Briefwahl bei 56 Prozent lag, auf 70,6 Prozent angestiegen. Zum Vergleich: An der Bundestagswahl 2017 beteiligten sich 79,3 Prozent der Wähler.