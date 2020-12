Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 20:33 Uhr

3,5 Milliarden Nettokreditaufnahme – Woher kommt das Geld?

Rheinland-Pfalz plant für 2020 eine Nettokreditaufnahme in Rekordhöhe von 3,5 Milliarden Euro. Woher kommt das Geld? Wie in allen Bundesländern werden diese Kredite am Kapitalmarkt aufgenommen. In diesem Bereich der Finanzmärkte wird mit mittel- und langfristigen Schuldpapieren gehandelt. Das Geld wird eingenommen, wenn das Bundesland eine Anleihe platziert und Anleger diese erwerben. Die Anleihen haben unterschiedliche Laufzeiten und Fälligkeitstermine, zu denen das Geld den Käufern zurückgezahlt wird. Auch der Kupon ist unterschiedlich hoch – dies ist der Zinssatz, den ein Anleger für die Kapitalüberlassung während der Laufzeit erhält.