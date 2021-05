3000 Schnelltests und Homeoffice für die Verwaltungsmitarbeiter Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat rund 3000 Schnelltests für ihre Mitarbeiter bestellt. „Wir haben damit für alle zwei Tests pro Woche möglich gemacht“, berichtete VG-Bürgermeister Uwe Engelmann. Dieses Angebot werde von den Beschäftigten unterschiedlich wahrgenommen.

Schritt für Schritt sollen die Mitarbeiter nach Abflauen der dritten Welle nun wieder aus dem Homeoffice an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, kündigte Engelmann an. Bürger seien aber nach wie vor gebeten, für ihre Anliegen vorab Termine zu vereinbaren, da nicht alle Sachbearbeiter an allen Tagen vor Ort erreichbar seien. Insgesamt haben laut Engelmann in den vergangenen Monaten 62 VG-Mitarbeiter im Homeoffice gearbeitet. Dieses Angebot soll auch über das Pandemieende hinaus weitergeführt werden. „Wir wollen einen regulären Homeofficebetrieb einrichten, wo es möglich ist“, kündigte Engelmann an. Wie dies im Detail ausgestaltet wird und in welchem Umfang, werde individuell in den Abteilungen vereinbart. sjs