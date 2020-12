Berlin

Der Corona-Krise zum Trotz erfreut sich die 2. Volleyball Bundesliga über alle Regionen hinweg großer Beliebtheit. Insgesamt 58 Mannschaften, 28 Frauen- und 30 Männerteams, haben bis zum 15. Mai 2020 fristgerecht ihren Antrag auf Erteilung einer Lizenz für die Saison 2020/2021 ab. Das hat die zuständige Volleyball-Bundesliga (VBL) GmbH in Berlin am Dienstag in einer Pressemeldung mitgeteilt.