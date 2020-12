Archivierter Artikel vom 02.07.2020, 19:12 Uhr

28 weitere interaktive Displays für die Gymnasien

Der Kreisausschuss beschloss in seiner jüngsten Sitzung auch die Lieferung, Montage und Installation von 6 weiteren interaktiven Displays für das Konrad-Adenauer-Gymnasium in Westerburg und von 22 interaktiven Displays für das Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur.