Nicht nur der Fernsehmoderator des Senders ABC war baff. „Wow“, entfuhr es dem Kommentator der Übertragung, nachdem Amanda Gorman ihren letzten Vers vorgetragen hatte: „For there is always light, if only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it.“ (Übersetzt etwa: „Denn es gibt immer Licht, wenn wir den Mut haben, es zu sehen. Wenn wir den Mut haben, es zu sein.“).