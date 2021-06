Im vergangenen Jahr wurden 506 Haushalte beraten. Als Hauptursachen der Überschuldung wurden in 28 Prozent der Fälle Krankheit/Unfall, in 24 Prozent der Fälle Trennung/Scheidung und in 20 Prozent der Fälle Arbeitslosigkeit genannt. Gescheiterte Hausfinanzierung war mit 12 Prozent der Fälle und gescheiterte Selbstständigkeit in 10 Prozent der Fälle als Überschuldungsursache auszumachen. Kontakt zur Beratungsstelle: Tel. 06781/516 35 60, E-Mail an schuldnerberatung@obere-nahe.de