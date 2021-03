2013 gegründet: Bürgerinitiative gegen Gülle

Die Bürgerinitiative gegen Gülle-Importe, industrielle Gülle-Lager und Massentierhaltung wurde 2013 in der Grafschaft gegründet, nachdem ein Großbauer den Bau eines offenen, mehr als fünf Millionen Liter fassenden Güllelagers beantragt hat. Im Anschluss an eine Infoveranstaltung zum Thema Gülle im September 2013 schlossen sich spontan 100 Neumitglieder an. Inzwischen ist die Mitgliederzahl stark gewachsen.